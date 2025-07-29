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T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/72 Esas

DAVALI : KADİR KAPLAN -Hatip oğlu

EPDK tarafından sahibi olduğunuz Sorgun ilçesi Yazlak Mah. 227 ada 27 parsel sayılı taşınmaz için açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası kapsamında; şahsınıza posta yolu ile tebliğ mümkün olmadığından iş bu davanın devam ettiği ve 02/10/2024 günü saat: 09:30'da duruşmasının bulunduğu hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur 10/07/2025