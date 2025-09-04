Ezberleme biçiminiz, sosyal, matematiksel ya da müzikal zekânızı ortaya koyuyor olabilir.

Zekâ, doğuştan gelen en değerli ayrıcalıklardan biri olarak kabul edilirken, modern bilim insanları zekânın yalnızca tek boyutlu olmadığını, farklı alanlarda kendini gösteren en az 8 farklı zekâ türü olduğunu söylüyor.

ABD’de yapılan bir çalışmada ise bu zekâ türlerinin tespit edilmesi için ilginç bir yöntem denendi kullanılan yöntem herkesi meraklandırdı. Bu yöntem Kimlik numaralarının ezberlenme şekilleri oldu.

Deney ABD’de Başladı Türkiye’ye Uyarlandı

Indiana Üniversitesi’nde 763 kişiyle yapılan araştırma, ABD’deki 9 haneli sosyal güvenlik numarasının ezberlenme örüntüsünün zekâ türleriyle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Bu fikir Türkiye’ye uyarlandı ve 11 haneli T.C. kimlik numaralarının farklı şekilde ezberlenmesinin, kişilik ve zekâ hakkında ipuçları barındırdığı iddia edildi.

Uzmanlar bu iddianın bilimsel bir temele dayanmadığını vurgulasa da, ortaya atılan örüntüler dikkat çekici bulundu.

5 Farklı Kalıp Belirlendi

Türkiye’de kimlik numaralarını ezberlerken en sık kullanılan 5 farklı kalıp ise şu şekilde belirlendi:

4+4+3 / 4+3+2+2 / 3+2+2+2+3 / 3+3+2+3 / 3+3+3+2

-4+4+3: Sportif ve Sorgulayıcı Zekâ

Kimlik numarasını 4-4-3 şeklinde ezberleyenler, sorgulayıcı ve hareketli bir zekâya sahip olarak tanımlanıyor. Bu kişiler sürekli neden-sonuç ilişkisi kurmaya yatkın ve durağanlıktan hoşlanmıyor. Sportif zekâ olarak da bilinen bu gruptakiler, enerjileriyle çevrelerinde dikkatleri üzerine çekiyor.

-4+3+2+2: İçsel ve Sosyal Zekâ

Numaraları bu düzende hatırlayanlar ise güçlü bir içsel ve sosyal zekâya sahip. Hedeflerini belirlemede oldukça net olan bu kişiler, başladıkları işlerde başarıya ulaşma olasılığı yüksek bireyler olarak göze çarpıyor.

-3+2+2+2+2: Sosyal ve Müzikal Zekâ

Beşli bir grupla ezberleyenler, dışa dönük kişilikleriyle biliniyor. Sosyal ilişkilerde güçlü, enerjik ve liderlik özellikleri gelişmiş olan bu bireyler yalnızlığı sevmiyor. İkna kabiliyetleri de oldukça yüksek düzeyde.

-3+3+2+3: Matematiksel ve Analitik Zekâ

Bu yöntemi tercih edenler, analitik düşünme becerileriyle öne çıkıyor. Matematiksel zekânın güçlü olduğu bu kişiler, tümdengelim ve tümevarımda başarılı. Çözüm üretme ve sayısal alanlarda fark yaratıyorlar.

-3+3+3+2: Dilbilimsel ve Müzikal Zekâ

En az tercih edilen ezberleme yöntemlerinden biri olan bu düzen, müzikal ve dilsel zekânın güçlü olduğuna işaret ediyor. Kendini ifade etmede başarılı olan bu bireyler, ritim ve seslere karşı da oldukça duyarlı.

Bilimsel Bir Teori Değil

Kimlik numaranızı ezberleme biçiminizin zekâ türünüzü gösterdiği iddiası ilginç olsa da, bilimsel olarak kanıtlanmış bir teori değil. Yine de bu farklı ezberleme örüntüleri, kendimizi tanımak için eğlenceli bir bakış açısı sunuyor.