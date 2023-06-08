DAVALILAR : 1- BOĞAZLIYAN MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAKSERVİSİ
2- BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mahkememizde görülen tescil davası nedeniyle aşağıda bilgileri verilmiş olan kadastro dışı bırakılmış taşlık diye tespit edilen taşınmaz hakkında TMK'nun 713.maddesi uyarınca 50.000 altı genel gazetede, yerel gazetede ve yerel internet sitesinde ilan olunur.
Dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin bu süre içerisinde iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde mahkememize başvurmaları rica olunur.
Yukarı Karakoç Mahallesi, Güvercinlik (dağ) Mevkii
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Etrafı
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Ada/ Parsel
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Doğusu
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Kadastro Yolu
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Batısı
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Çarşı Mh. Ada 58, Parsel 55
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Güneyi
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Ovakent Camiikebir , Ada 106, Parsel 45 ve Mera
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Kuzeyi
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Çarşı Ada 58, Parsel 56