ESAS NO : 2022/357 Esas

DAVALILAR : 1- BOĞAZLIYAN MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAKSERVİSİ

2- BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememizde görülen tescil davası nedeniyle aşağıda bilgileri verilmiş olan kadastro dışı bırakılmış taşlık diye tespit edilen taşınmaz hakkında TMK'nun 713.maddesi uyarınca 50.000 altı genel gazetede, yerel gazetede ve yerel internet sitesinde ilan olunur.

Dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin bu süre içerisinde iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde mahkememize başvurmaları rica olunur.

Yukarı Karakoç Mahallesi, Güvercinlik (dağ) Mevkii

Etrafı Ada/ Parsel Doğusu Kadastro Yolu Batısı Çarşı Mh. Ada 58, Parsel 55 Güneyi Ovakent Camiikebir , Ada 106, Parsel 45 ve Mera Kuzeyi Çarşı Ada 58, Parsel 56