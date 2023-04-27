ESAS NO : 2021/235 Esas

DAVACI : HAMİT İLGİN-266*****276 - Üçkaraağaç Küme Evleri No:46 Üçkaraağaç Akdağmadeni/ YOZGAT

DAVALI : CHRISTELLE PENNEARD- 26, RUE DE LA PLAİNE 30110 LES SALLES DU GARDON - FRANSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı CHRISTELLE PENNEARD'ın belirtilen yurt dışı adresine gönderilen ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir tebligattan sonuç alınamadığından adına ön inceleme duruşma günü ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının kendisine tebliğ edilen dava dilekçesinde belirtilen hususlar hakkında beyanda bulunmak, açılan boşanma davasına ilişkin sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmasının gerektiği, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 140. Maddesi uyarınca ön inceleme aşamasında o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca ön inceleme duruşma günü olarak tayin edilen 20.06.2023 tarih ve saat: 11.10'de duruşmaya gelmediği veya kendisini vekil ile temsil ettirmediği takdirde, yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, ön inceleme duruşmasında yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, davalı CHRISTELLE PENNEARDA adına ön inceleme duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.