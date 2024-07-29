DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis Genel Kurulu’nun 24 Temmuz oturumunda ettiği cinsiyetçi küfre dair konuştu.

Genel Kurul’un önceki gün oturumunda konuşan Sakık, “Ben, üç gün önce, burada, bir çifte standarda vurgu yaparak tutanaklara geçmediği için, tutanaklara geçmesi için bile bile bu sözcükleri kullandım. Bizim partimizin, kadın hareketimizin, kadın arkadaşlarımızın bu cinsiyetçi söylemlerden ne kadar rahatsız olduğumuzu bütün Türkiye de biliyor ama gelecek nesillere bu Parlamento nasıl çalıştı, bu Parlamento ötekilere nasıl davrandı, Kürtlere nasıl davrandı, bu Başkanlık Kurulunun nasıl tarafgir olduğunu vurgulamak adına, tutanaklara geçmesi adına ben bu cümleleri kurdum. Ama buralardan bindirilmiş kıtalar ve o koca cüsseli insanlar buraya saldırıyorlar” diye konuştu.

Sakık’ın bu sözleri üzerine AK Parti Milletvekili Büşra Paker, “Biz kadınların adına yalan söylediniz siz. Erkeklerin cüsselerinden değil, kadınlarımızdan korkun” diye seslendi.

Sakık da, “Sizin söylediğiniz sözlerden dolayı Başkanlık Divanı bizi cezalandırdı. Bu kaçıncı cezalandırma ama sizlerle ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmıyor. Bu Meclis böyle çalışamaz, bu Meclis düşmanlık üzerine siyaseti inşa edemez” cevabını verdi.

Bu tartışmanın üzerine söz alan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis Divanının Tüzük hükümleriyle ve Anayasa’yla bağlı olduğunu hatırlatarak AK Parti sıralarından gelen cinsiyetçi küfre ilişkin şunları söyledi: “Genel Kurulun açık olduğu vakitlerde yaşanan hadiseler eğer bir disiplinle ilgili iş ve işlemi gerektiriyorsa Divan bunu tatbik etmekle mesuldür. Ama Genel Kurul ara verdikten sonra olan olaylar nedeniyle Genel Kurulun işlem yapmasına şu anda imkân yok. Ben bunu Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızla da arkada konuştuğumda ifade ettim.”

DEM Parti sıralarından “Ara vermeyecektiniz” itirazlarının yükselmesi üzerine Bozdağ, “Genel Kurul ara verdikten sonra burada yaşanan nahoş hadiseleri kayıt altına almak için burada bir görüntünün bulunması ve kayda alınması ve İç Tüzük’e de bu konuda bir hüküm konularak böyle bir hadise olduğunda bu kayıtlar tetkik edilerek ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması gerektiğine ben inanıyorum. Meclis Başkanımıza da bu kanaatimi ayrıca arz edeceğim. Burada, tabii, bütün partilerimize de bir görev düştüğünü ifade etmek isterim. O yüzden, bizim İç Tüzük ve Anayasa gereği yapmamız gereken bir işlemi yapmadığımız doğru değil ve o yüzden de buradaki bir boşluğu gidermek gerekiyor, bu boşluk üzerinde elbette hepimizin düşünmesinde fayda olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.