Oturumda yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çeken 4. sınıf öğrencisi Melike Sena Demirhan, kürsüdeki anlamlı hareketiyle Genel Kurul Salonu’nda alkış yağmuruna tutuldu.

TBMM Genel Kurulu’nda "Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları" temasıyla gerçekleştirilen özel oturumda, Meclis Başkanlığı koltuğu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan’a devredildi. Oturumda söz alan Melike Sena Demirhan, konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüye dönerek, Meclis salonunun arkasında yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazısını yüksek sesle okudu. Bu anlamlı jest, salonda bulunan milletvekilleri ve konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

Melike Sena’nın bu davranışı, Cumhuriyetin ve Meclis’in temel değerlerine olan bağlılığın genç nesiller tarafından da içselleştirildiğini gösterdi. Oturum boyunca söz alan çocuklar iklim değişikliği, barış içinde yaşama arzusu ve savaşların zararları gibi konularda görüşlerini dile getirerek, geleceğe dair umut veren mesajlar verdiler.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin önemine vurgu yaparak, çocukların bu bilinçle yetişmesinin Türkiye’nin geleceği için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.