TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile 112 Acil Çağrı Merkezleri’ni gereksiz yere arayan ve sahte ihbarda bulunan kişilere uygulanacak idari para cezaları ciddi oranda artırıldı.

YENİ DÜZENLEMEYLE CEZALARDA ARTIŞA GİDİLDİ

Kamu kurumlarının işleyişini sekteye uğratan, sağlık çalışanlarının ve güvenlik birimlerinin zaman ve kaynak kaybına neden olan asılsız ihbarlar, artık daha ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul eden kişilere uygulanan idari para cezası 250 TL’den 1.500 TL’ye yükseltildi.

Bununla da sınırlı kalmayan düzenleme, ihbarın ardından olay yerine intikal eden ekiplerin çağrının gerçek dışı olduğunu tespit etmesi halinde, ihbarı gerçekleştiren kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulanmasını öngörüyor.

TEKRAR EDEN VAKALARDA CEZA İKİ KATINA ÇIKACAK

Yasal düzenleme ile ayrıca, asılsız ihbarın bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde, para cezasının iki katına çıkarılması hükme bağlandı. Bu durumda 15 bin TL olan ceza, 30 bin TL’ye kadar ulaşabilecek. Böylece mükerrer suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezleri, sağlık, güvenlik, itfaiye ve diğer acil müdahale ekiplerinin ilk temas noktası olarak kritik bir işlev görüyor. Bu merkezlere yapılan gereksiz aramalar ve sahte ihbarlar ise hem kamu kaynaklarının boşa harcanmasına hem de gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşların gecikmesine neden oluyor.

Yapılan açıklamalarda, bu yeni yasal düzenlemenin, acil müdahale hizmetlerinin etkinliğini artırma, kamu personelinin görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesini sağlama ve vatandaşın can güvenliğini koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yetkililer, vatandaşları 112 Acil Çağrı hatlarını yalnızca gerçek acil durumlarda aramaları konusunda bir kez daha uyardı. Asılsız ihbarların yalnızca cezai yaptırımlara değil, aynı zamanda başka bir insanın hayatının tehlikeye girmesine de neden olabileceği hatırlatıldı.