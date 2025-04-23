Siyasi kariyeri ve sendikal geçmişiyle dikkat çeken Işıklar, uzun yıllar boyunca emek mücadelesi ve parlamenter faaliyetlerle Türkiye siyasetinde önemli roller üstlendi.

Ahmet Fehmi Işıklar, 1941 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kırıkkale Makine Tekniker Okulu’nda tamamlayan Işıklar, iş hayatına atıldıktan sonra sendikal faaliyetlerde etkin rol aldı. Metal-İş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Işıklar, aynı zamanda Çağdaş Metal İş Sendikası Genel Başkanlığı ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreterliği gibi kritik görevler üstlendi.

Siyasi kariyerine Halkın Emek Partisi (HEP) ile adım atan Fehmi Işıklar, 18. Dönem Bursa ve 19. Dönem Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM Başkanvekilliği görevini de yürüten Işıklar’ın milletvekilliği, Anayasa’nın 84. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 17 Ağustos 1993 tarihinde sona erdi.

Fehmi Işıklar, özellikle emek ve işçi hakları konusundaki çalışmaları, sendikal mücadeleye verdiği katkılar ve Meclis'teki aktif rolüyle tanınıyor. Evli ve dört çocuk babası olan Işıklar, Türk siyasetinde iz bırakan isimler arasında yer alıyor.