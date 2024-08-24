Halil Köse’nin kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Halil Köse kimdir? İşte detaylar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil Köse hayatını kaybetti.

HALİL KÖSE KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil Köse, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Köse’nin ani ölümü, TBMM camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Halil Köse, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve son olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Köse’nin cenazesi, 25 Ağustos 2024 tarihinde Uğurludağ İlçesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Uğurludağ İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Halil Köse’nin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Halil Köse'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.