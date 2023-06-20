Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliğinde 14-16 Haziran'da yapılan organizasyona 60 yaş üstü sporcular katıldı.

3 gün süren olimpiyatlarda masa tenisi, voleybol, bocce, oryantiring, gülle atma, 4x50 bayrak yarışı ve 1 kilometre yürüyüş kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Osman Zafer'in antrenörlüğündeki Anadolu Üniversitesi takımı 17 madalya ile olimpiyatlara damga vurdu.

Olimpiyatlarda, Ayşe Babür 1 kilometre yürüyüşte birincilik ve gülle atmada 3'üncülük, Hatice Barlas masa tenisinde 3'üncülük, İhsan Duran gülle atma birincilik, Yıldız Atıcı 1 kilometre yürüyüşte 3'üncülük, Halil İbrahim Bilici 1 kilometre yürüyüşte 3'üncülük, Sebati Taşkın, Nermin Özen ve Bahriye Işık'tan oluşan bocce takımı ikincilik, Ayşe Babür, Yıldız Atıcı, Halil İbrahim Bilici ve İhsan Duran'dan oluşan 4x50 bayrak yarışı takımı birincilik, Canan Fincancı oryantiring birinciliği, Nurten Aşçı oryantiring ikinciliği, Nejat Karabatan oryantiring ikinciliği ve Sebati Taşkın ise gülle atma 3'üncülüğü elde etti. AA