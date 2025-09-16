Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırılan Taylan Kulaçoğlu hayatını yitirdi.

Kulaçoğlu'nun adı RedHack davasında geçmiş, birçok kez gözaltına alınmış, sosyal medya paylaşımları sebebiyle tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.

Avukatı Tamer Doğan 7 Eylül’de, “Dostum ve müvekkilim Taylan Kulaçoğlu'nun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendim. Taylan nice zorluğu atlatmış, direngen bir insandır, bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum” diye yazmıştı.

Doğan bugün sosyal medya hesabından, Taylan Kulaçoğlu’nun yaşamını kaybettiğini, “Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu” sözleriyle duyurdu.

Avukat Doğan, “Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağolsun” diye yazdı.