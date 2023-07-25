“Yozgat Bozok Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi” nin 8’inci maddesi çerçevesinde; İdari Personel Naklen Tayin Başvuruları Değerlendirme Komisyonunun 24 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/01 sayılı kararı uyarınca, Bozok Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapmakta olan 3 (üç) idari personele yönergede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma hakkı verilecektir.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; “Üniversitemizden başka bir kamu kurumuna naklen atanmak için muvafakat talep yazısını 1 Eylül tarihine kadar Üniversiteye ulaştıranların, aşağıdaki gerekli belgeleri 15 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dilekçelerinin ekinde birimleri aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Sağlık mazereti puanlamasında gerekli belgeler; Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğine dair güncel Sağlık Kurulu Raporu, E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Kardeşi ile ilgili naklen tayinde bulunmuş ise vasi veya veli kararı, Eş durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler; E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Kamuda çalışan eşinin Yozgat iline tayininin mümkün olmadığına dair belge, hizmet belgesi, Eşi SGK veya BAĞ-KUR’a bağlı çalışıyorsa hizmet belgesi dökümü ve çalıştığı işyerini gösteren çalışma belgesi, Eğitim durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler; E-Devlet üzerinden alınacak veya öğrenci olduğu kurumdan alacağı ıslak imzalı öğrenci belgesi, Not: Ayrıca, başvuru sahipleri bunların dışında tayin sebebine konu olabilecek diğer belgeleri de ekleyebilecektir” denildi. Alpaslan Demir