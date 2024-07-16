Tayfun Kahraman'ın hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Tayfun Kahraman kimdir? İşte detaylar...

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Tayfun Kahraman, 14 Mayıs 1981 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir Atatürk Lisesi'nde başlayan Kahraman, buradan 1999 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamlayarak 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede kent planlama alanında 2010 yılında tamamladı. Akademik kariyerine devam eden Kahraman, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını tamamladı.

MESLEKİ KARİYERİ

Tayfun Kahraman'ın mesleki kariyeri oldukça çeşitlidir. 2006-2010 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda Sekreter Üye olarak görev yaptı.

2010-2019 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini üstlendi ve aynı dönemde Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.

2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalıştı. 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak görev yaptı.

2014’ten itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev aldı.

Son olarak 2019-2022 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

TUTUKLANMA SÜRECİ

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olayları nedeniyle Tayfun Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılandı. 25 Nisan 2022 tarihinde mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine gönderildi. Bu dava, hem Türkiye’de hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştır.

KİŞİSEL HAYATI

Tayfun Kahraman, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.