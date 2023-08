Artan hava sıcaklıkları ile birlikte daha da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gıda Yüksek Mühendisi Öğretim Görevlisi Eda Şensu Demir, özellikle tavuk ürünlerinde yaygın olarak ortaya çıkan ‘Salmonella’ bakterisinin gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açarak gıda zehirlenmeleri meydana getirdiğini belirtti.Yaz aylarında hava sıcaklığının etkisiyle zehirlenme vakalarında artış görülüyor. Et, balık, tavuk gibi gıdalar protein açısından zengin olmaları nedeniyle özellikle mikroorganizmalar için çekici hâle gelirken, hava sıcaklıkları ile birlikte gıdaların bozulma süresi de kısalıyor. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Gıda Yüksek Mühendisi Eda Şensu Demir, gıdaların dayanım süresini uzatmak ve gıda kaynaklı zehirlenmeleri önlemek amacıyla özellikle et ve süt ürünlerinin taşınma, depolama ve tüketimleri sırasında çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



“YUMURTALARI ALIRKEN SOĞUK ŞARTLARDA DEPOLANMASINA MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİ”



Et, tavuk ve süt ürünlerinin mutlaka güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor. Tüketicilerin et ve tavuk gibi ürünleri satın alırken soğuk zincirin korunduğundan emin olması gerektiğini belirten Gıda Yüksek Mühendisi Öğretim Görevlisi Eda Şensu Demir, “Bazı marketler enerji tasarrufuna giderek dolapları çalıştırmıyor ya da market içini yeterince soğuk tutmuyor. Bu da, hava sıcaklığı nedeniyle gıda bozulmalarını hızlandırıyor. Özellikle tavuk ürünlerinde yaygın olarak ortaya çıkan ‘Salmonella’, gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açarak gıda zehirlenmeleri meydana getiriyor. Salmonella bakterisini, gıdaları düşük sıcaklıkta depolayarak ya da yaklaşık 72 derece civarında pişirme işlemi uygulayarak elimine edebiliriz. Ürün satın alındıktan sonra tüketicinin de soğuk zinciri koruyarak gıdayı güvenli bir şekilde eve ulaştırması gerekiyor. Et ve tavuk gibi ürünleri alışverişlerimizde en son almak ya da gidilecek mesafe fazla ise yanımızda termos çanta ve buz aküsü taşıyarak ürünlerin sıcağa maruz kalması engellenebilir” şeklinde ifade etti.

Yumurtanın da salmonella bakterisi riski taşıdığını sözlerine ekleyen Demir, “Özellikle yol kenarlarında organik adı altında satılan ve uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan yumurtalarda bozulma hızlanır ve gıda zehirlenmelerine neden olur. Yumurtaları alırken de soğuk şartlarda depolanmasına mutlaka dikkat edilmeli” dedi.

Mikrobiyal yükü yüksek olan çiğ sütün yüksek sıcaklıklarda hızla bozulduğunu ifade eden Öğretim Görevlisi Eda Şensu Demir, “Mümkün olduğunca, açıkta satılan sütler tercih edilmemeli” şeklinde belirtti.



ÇÖZÜNMÜŞ GIDALAR TEKRAR DONDURULMAMALI



Hızlı tüketime uygun ve besin değeri yüksek olan tavuk döner, çok fazla talep görüyor. Özellikle yaz aylarında bu durumun tehlikeli hâle geldiğini ifade eden Demir, “Şişe takılan tavuk etleri hızlı bir sirkülasyona uğramıyorsa eğer, uzun bir süre yüksek sıcaklığa maruz kalarak mikrobiyal yükü artıyor. Mikrobiyal yükü artmış bir tavuk dönerin tüketilmesi de gıda zehirlenmesini kaçınılmaz kılıyor.” dedi.

Demir, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Taze gıdaların yanı sıra donmuş gıdaların da satın alınması ve eve ulaştırılmasında soğuk zincirin korunduğundan emin olmak gerekiyor. Buzluktan çıkarılan donmuş bir gıda çözünmesi için tezgah üzerinde ve yüksek sıcaklık altında bekletilmemelidir. Donmuş gıdalar bir gece önceden çıkarılarak 4 derecede çözünmesi sağlanmalıdır. Çözünmüş gıdaların tekrar dondurulmaması gerektiğini de önemle hatırlatmak gerekiyor.” İHA