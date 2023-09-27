Tavuklarının beklenmeyen bir şekilde sağlık sorunları yaşadığını fark eden vatandaşlar, bu durumu Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletti ve inceleme talepleri artmaya başladı.

Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu şüpheleri ciddiye alarak hemen harekete geçti. Veteriner hekimler görevlendirilerek, şikâyet konusu olan tavukların sağlık durumlarını incelemeye başladı. İlçedeki çeşitli evlerde yetiştirilen tavuklar tek tek gözden geçiriliyor.

Yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre, tavuklarda bir hastalık riski tespit edildi. Bu riskin yayılmasını önlemek amacıyla hemen tedavi süreci başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tavuk sahiplerine gerekli önlemleri alarak hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik bilgilendirme yapıyor.

Bahşılı'da tavuklarının sağlığıyla ilgilenen vatandaşlar, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu hızlı ve etkili müdahalesinden memnun. İlçe müdürlüğü, hastalığın kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve tavukların sağlığını korumak için çaba sarf ediyor. (Haber Merkezi)