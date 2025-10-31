İzmir'in tanınmış hayırsever iş insanı Natan Hayim, tavukçuluk sektöründe tanınıyor.

Ege-Tav A.Ş.'nin kurucusu ve patronudur.

Sektördeki hızlı yükseliş trendiyle dikkatleri üzerine çeken Ege-Tav, damızlık yumurta ve etlik civciv konusunda ihracat rekorlarıyla biliniyor

40 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren şirket, Natan Hayim'in liderliğinde istikrarlı bir büyüme sağlamıştır.

Sektöre Geri Mi Dönüyor?

Ege Bölgesi’nde tavukçuluğun kralı olarak bilinen iş insanı Natan Hayim, şirketini Japonlar'a 120 milyon dolara (5 milyar TL) sattıydı.

Hayim, beş yıl sonra, çekildiği sektöre geri dönüyor.

Menemen ve Torbalı'da altı tesisi satın alan İzmirli iş insanı Hayim'in, Rekabet Kurulu'ndan 3,7 milyar TL ceza yiyen beyaz et sektöründe dengeleri değiştireceği belirtiliyor

Natan Hayim Kimdir?

73 yaşında ve İzmirli olduğu bilinen iş insanın hayatına dair başka bir bilgi yoktur.