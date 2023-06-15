Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 180 bin 495 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 ve hindi eti üretimi yüzde 0,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 9,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,2, hindi eti üretimi yüzde 7,1 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 7,8 azaldı. Bir önceki ay 199 bin 950 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 9,7 azalarak 180 bin 495 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 726 milyon 837 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 4,7 azalarak 1 milyar 645 milyon 561 bin adet oldu. Haber Merkezi