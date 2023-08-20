Ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatilini verimli geçirmeleri için Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığınca hayata geçirilen proje “Şehit Ruhi Kılıçkıran Ortaöğretim Yaz Gelişim Kampı”nda faaliyetler sürüyor.

Konu ile alakalı Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, açıklamada bulundu.

İl Başkanı İrfan Şahbaz, “Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı Olarak İl ve İlçe Ocaklarımızda ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatilini verimli geçirmeleri için hazırladığımız ‘Şehit Ruhi Kılıçkıran Ortaöğretim Yaz Gelişim Kampı’ devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi