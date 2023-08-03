İlçe Müdürü Aksoy, Uzun bir eğitim maratonu geçiren öğrenciler, tatilde arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor dedi.

Aksoy yaptığı açıklamada, “Yaz güneşinin altında oyunlar oynayan yavrularımız hem motor hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar. Okul ziyaretlerinde karşılaştığımız çocuklarımızla bizlerde oyunlara eşlik edip beyanlarına ortak oluyoruz. Onlar eğlenirken bir taraftan da yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyoruz. Okullarımızın öğrencilerin istek ve heyecanlarını artırması için çeşitli görsel çalışmalar yaparak güzelleşmesini sağlıyoruz. Özellikle akrilik çalışmalarına önem veriyor, çizgi film ve masal karakterlerini duvarlara işleyip yavrularımızın ilgilerini çekmeye çalışıyoruz. Yaz tatilinde okulları öğrencilerimize hazırlayan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir