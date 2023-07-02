İzmir Seferihisar’da meydana gelen sazlık yangını, denize çok yakın olması sebebiyle plajdaki tatilcileri de tedirgin etti. Dumanlar sahili kaplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 14.20’de sazlık yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 14.27’de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangını söndürmek için bölgeye 2 helikopter, 2 uçak ile 4 arazöz sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadığı bildirilirken, hızla yükselen dumanlar plajda güneşlenen tatilcileri de korkuttu. Yangın anları tatilciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yapılan müdahalenin ardından sazlık yangını kontrol altına alındı. İHA