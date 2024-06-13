2023-2024 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için üç aylık tatil yarın başlıyor.

Devamsızlık kararı, sınıf geçme, yeni müfredat gibi birçok yeniliğin yapıldığı 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yarın sona eriyor.

Tatil Başlıyor... Öğrenciler Yarın Karne Alacak! (4)

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için son ders zili çalacak.

Öğrenciler, yarın karnelerini aldıktan sonra 9 Eylül'e kadar sürecek olan üç aylık yaz tatiline başlayacak.

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Tatil Başlıyor... Öğrenciler Yarın Karne Alacak! (1)

MEB'DEN YAZ OKULU MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim konularında ücretsiz yaz okulları açacak.

Yaz okulu 1 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'ta sona erecek. Kurslar, saat 13.30'dan sonra başlayacak ve haftada 5 gün düzenlenecek. Öğrenciler, yaz okulunda en fazla iki alandan ders alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi