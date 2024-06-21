Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, 9 günlük tatilin ardından dönüş hazırlıklarına başladı. Hafta sonu yoğunluğunun beklendiği bu süreçte özellikle kendi araçlarıyla yolculuk yapacak sürücülere kritik bir uyarı yapıldı.

Trafik denetimlerinin arttığı bu dönemde, sürücülere trafik kurallarına uygun davranmanın önemi bir kez daha hatırlatıldı. Özellikle araç muayenesi konusunda zamanında işlem yapmanın ve TÜVTÜRK'ün belirlediği muayene zamanlarına uymak gerektiğinin altı çizildi.

Araç muayenesi eksik olan sürücülerin 1.507 TL'lik ceza ödemek zorunda kaldığı vurgulandı. Egzoz emisyon testini yaptırmayanlar için ise bu cezanın 9.943 TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, gecikme zamlarıyla birlikte ceza miktarının 16.550 TL'yi bulabileceği hatırlatıldı.

Bayram tatili öncesinde trafik kurallarına uygun davranarak olası cezaların önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı. Bu sayede, bayram süresince karşılaşılabilecek olumsuz durumların en aza indirgeneceği belirtildi.

Trafik cezaları genellikle ihlalin türüne göre değişiklik gösteriyor. Son güncellemelerle birlikte belirlenen ceza tutarları şu şekilde sıralandı:

Kırmızı ışık ihlali: 2.540 TL

Hız sınırını aşma cezası: %10 aşım için 335 TL, %30 aşım için 986 TL, %50 aşım için 2.540 TL

Alkollü araç kullanımı: 7.106 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanımı: 1.007 TL

Emniyet kemeri kullanmama: 367 TL

Ehliyet veya ruhsat belgesi olmama: 1.507 TL

Araç muayenesiz kullanım: 1.507 TL

Egzoz emisyon testi yapmama: 9.943 TL

Öte yandan cezaların yanı sıra gecikme zamları da bu rakamlara ekleniyor. Cezalar zamanla güncellenebilir veya değişiklik gösterebilirken bu sebeple güncel bilgi ve detaylar için ilgili trafik mevzuatına başvurmak daha sağlıklı bilgi almayı sağlar.