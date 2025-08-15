Özellikle karayolu ile gelen gurbetçi vatandaşların dönüş güzergâhında yer alan Yozgat’ta, şehir içi ve çevre yollarında araç trafiği zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç Kuyrukları Oluştu

Kent merkezinde özellikle Ankara-Yozgat-Sivas karayolu üzerinde araç kuyrukları oluşurken, sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Hafta Sonuna Kadar Sürmesi Bekleniyor

Trafik yoğunluğu, sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde de hissediliyor. Gurbetçilerin dönüş yolculuğuna yerli tatilcilerin memleketlerinden dönmesi de eklenince, zaman zaman kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşuyor. Yetkililer, dönüş trafiğinin hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Ekipler Yoğun Mesaide

Olası kazaların önüne geçmek için hız denetimleri artırılmış durumda. Sağlık ekipleri de yoğun trafik nedeniyle olası acil durumlara karşı hazır bekliyor.

Erken Saatlerde Yola Çıkılmalı

Yetkililer, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artabileceğini belirterek, vatandaşların dönüş planlarını yoğun saatler dışında yapmaları ve mümkünse erken saatte yola çıkmaları gerektiğini vurguluyor.