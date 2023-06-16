Musabeyli Şehit Mustafa Uğur ilk ve ortaokullarında düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Ziya Polat, bir sıkıntı yaşanmadan 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlandığını söyledi.

“TAM ORTASI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Polat, "Eğitim-Öğretim yılımızın son günündeyiz. Yiğitler Şehri Yozgat’ta Allaha Şükür bu sene hiçbir sıkıntı çıkmadı. Eğitim öğretim yılı sonuna geldik. 74 bin 277 yavrumuz bugün karnelerini teslim ettik. Yaz tatiline girecekler. Hepsine iyi tatiller diliyorum. Yıl boyunca çok yoruldular tatili hak ettiler. Yolları bahtı açık olsun. Buradan onlarda sadece ricamız kitap okumaları eğitimin asıl kahramanları öğrencilerimiz ama onların en büyük destekçisi bu yükü omuzlarında alan sevgili öğretmen arkadaşlarıma emekler için teşekkür ediyorum onları da iyi tatiller diliyorum idareci arkadaşlarımıza eğitim camiamızı tümüne emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum iyi tatiller diliyorum. İnşallah üç ay sonra tekrar karşılaşırız burada aracınızla hafta sonu üniversite sınavına girecek yavrularımıza başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı, hepsinin gönlüne göre versin. Eğitim yılında tüm öğretmen arkadaşlarımızın eğitim camiamızı emrindeyiz olmaya devam edeceğiz. Eğitimde fiziki alt yapı olarak iyi durumdayız, eğitim kalitesi de her geçen gün artıyor. Yapılan projeler, değerler eğitimi, spordaki başarımız, sosyal kültürel farklılık başarınızla eğitiminde tam ortası olma yolunda ilerliyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

KARNELERİNİ ALDILAR

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelinde okul öncesinde 8 bin 420, ilkokulda 20 bin 911, ortaokulda 21 bin 395, ortaöğretim kademesinde 23 bin 551 olmak üzere 74 bin 277 öğrencinin karne aldığını ifade etti.

VALİ’DEN DOĞUM GÜNÜ SÖZÜ

Musabeyli Şehit Mustafa Uğur ilk ve ortaokullarında düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Polat, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile bire bir sohbet etti.

4’üncü sınıf öğrencilerinden Yağmur Uyar’a ise karnesini Polat verdi.

Derslerinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik eden Polat, Uyar’a doğum günü sözü verdi.

GÜLEÇ VALİ’Yİ YENDİ

Vali Polat, Şehit Mustafa Uğur Ortaokulunda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencileri ile de bizzat ilgilendi.

Polat, Kale köyünden taşımalı olarak eğitim göremeye gelen Hazal Güleç ile mangala oyunu oynadı. Eğlenceli dakikaların geçtiği oyunda Hazal Güleç mangala oyununda Polat’ı yendi. Polat, oyun sonunda Güleç’i tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Melike Aslı Arslan /Selma Şahin