Akdağmadeni Baro temsilcisi Cengiz Gözalan, Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapıldığını söyledi.

Gözalan yaptığı açıklamada; “Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Hakimlerin savcıların ve adliye çalışanların yaklaşık 1.5 ay boyunca izinde olduğu dönem olan adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor, 31 Ağustos’ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak” ifadelerini kulandı. Haber Merkezi