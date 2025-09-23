Boğazlıyan’da Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tatbikat düzenledi. Senaryoya göre merkez üssü Kayseri olan 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem sonrasında Yozgat AFAD, Jandarma, İtfaiye, Emniyet ekipleri tarafından hemen saha tarama çalışmalarına yapıldı. Depremin 15’nci dakikasında İl Afet Yönetim merkezinde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon merkezi toplandı.

Toplantı esnasında Boğazlıyan ilçesinin depremden ağır etkilendiği ve diğer ilçelerde yıkıntı ve ağır hasar alan bina olmadığı haberi alınması üzerine 23 afet grubu Boğazlıyan’da toplandı.



Boğazlıyan Fatih İlkokulu tahliye edildi ve görevlilerin sayımı sonucu içeride 7 öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine okulun bahçesinde hazır bulunan İtfaiye ve Sağlık ekipleri seri şekilde tahliyeyi gerçekleştirdi.



Tatbikatta 211 personel, 49 araç ve 53 AFAD gönüllüsü ve 97 öğrenci görev aldı.