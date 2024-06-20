Tatar Ramazan, Kerim Korcan tarafından 1969 yılında yazılan bir öykü kitabının baş karakteridir. Bu kitap, hapishane hayatının kesitlerini içeren dokuz hikayeden oluşur ve genellikle cezaevi görevlilerinin davranışlarının yol açtığı olayları anlatır. Tatar Ramazan karakteri, bu hikayelerin odak noktasında yer alır ve talihsiz bir olay sonrası hapis hayatına giren bir genç adamın yaşamını aktarır.

Yeşilçam sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri olan Tatar Ramazan, Türk sinemasının altın dönemlerinde seyircilerle buluşmuş ve derin izler bırakmıştır. Kadir İnanır tarafından canlandırılan bu efsanevi karakter, 1990'ların başlarında Kadir İnanır'ın başrolünde olduğu iki film serisi olarak sinemaya uyarlanmıştır. Bu filmler, Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Tatar Ramazan'ın hikayesini geniş kitlelere ulaştırmıştır.

Tatar Ramazan'ın doğum yeri konusunda bazı farklı görüşler bulunmaktadır. Birçok kaynak, Tatar Ramazan'ın Polatlı'da doğduğunu ve büyüdüğünü belirtirken, bazı kaynaklarda ise Eskişehir Çifteler'de doğduğu iddia edilmektedir. Ancak, Polatlı'nın Tatar Ramazan'ın yaşamı ve kişiliği üzerinde büyük etkisi olduğu kesin olarak bilinmektedir.