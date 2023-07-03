Ametist, akik, kalsedon ve benzeri yarı değerli taşlardan üretilen takılar, tespihler ve süs objeleri resmi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Ziya Polat, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin tanıtımına destek oldu.

Vali Polat, “Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi, doğal taşları sanata dönüştürüyorlar” notuyla bir paylaşım yaptı.

Ekmeklerini taştan çıkarak kadın kooperatifinin ürünlerini paylaşan Polat’a Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatif Başkanı Nimet Türker, teşekkür ederek karşılık verdi.

Bir açıklamada da bulunan Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatif Başkanı Nimet Türker, doğal taşların sadece güzel görüntü oluşturmadığını sağlığı da olumlu yönden etkilediğini söyledi.

Hem Vali Polat’a teşekkür eden hem de ürünler hakkında bilgi veren Türker, “Aydıncık’ta çıkan ametis, akik, kalsedon, opal, kuvars, jasper gibi birçok taş çıkıyor. Biz onları kadınlarla birlikte işliyoruz. Önce kadınlarımıza tasarım ve işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgilendirmeyi Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapıyoruz. Sonra eğitim alan kadınlarımız Kadın Girişimi Kooperatifimiz aracılığıyla çalışıyor. Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar. Vatandaşlarımızın taşlarımıza olan ilgisinden her zaman olduğu gibi memnunuz. İnsanlarımızın hem görsel hem de sağlık açısından taşları kullandıkları için o yönden de ilgi çekiyor. Sayın Valimiz Ziya Polat’a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan