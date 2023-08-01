Evlerde Gönül Mesaisi sloganıyla başlatılan ve taburcu olan hastalar ile iletişime geçerek kabul etmeleri durumunda ziyaret gerçekleştiren Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşup sonrasında taburcu olan İlker Taşkın’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan’ında katıldığı hasta ziyaretinde Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, evlerde gönül mesaisi programının hastalar ve kendileri için faydalı ve moral verici bir uygulama olduğunu, her hafta devam edeceğini söyledi. Mustafa Babayiğit