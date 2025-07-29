Toplu sözleşme sürecinin 28 Temmuz itibarıyla başladığını hatırlatan Taşkın, 30 gün içerisinde memur ve memur emeklilerinin tüm sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“Vergi Yükü Memurun Sırtına Bindi”

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin çalışma barışını ve kamu çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilediğini kaydeden Taşkın, sabit gelirlilerin üzerindeki vergi yükünün her geçen gün arttığını dile getirdi.

Taşkın açıklamasında, “Ekonomik tablonun sorumlusu memurlar değildir. Ancak iç ve dış borç açığı, vergi olarak memurun ve emeklinin sırtına yüklenmektedir. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçlara gelen zamlar karşısında memurun maaşı reel olarak düşmekte, geçim sıkıntısı derinleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Yetkili Konfederasyon Sınıfta Kaldı”

Taşkın, yetkili konfederasyonun 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki performansını eleştirerek, milyonlarca çalışanın hakkını koruyamadığını savundu. "Ellerinde 1 milyonluk üye gücü var ama masada etkisizler. Hükümet vermediyse siz ne yaptınız?" diyen Taşkın, çalışanların taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Talepler Sıralandı

Memur ve memur emeklilerinin taleplerini de sıralayan Taşkın, şu düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi: “Maaş artışlarının tahmini değil, gerçekleşen enflasyona göre yapılması. Seyyanen zammın kök maaşa yansıtılması. Enflasyon farklarının aylık olarak maaşa eklenmesi. Gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi ve vergi dilimlerinin yükseltilmesi. 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi. Bayram ikramiyesi ödenmesi. Yoksulluk sınırının üzerinde, tek kalem maaş ödenmesi. Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın (YHS) kaldırılarak çalışanların eğitim durumlarına göre GİH ve THS’ye geçirilmesi. Ücretsiz kreş desteği sağlanması.”

Sendikal Düzenleme Çağrısı

Sendikal faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Taşkın, kamu çalışanlarının e-Devlet üzerinden sendikalara üye olabilmesi ve istifa edebilmesinin önünün açılmasını istedi. İdarelerin sendikalar arasında ayrım yapmasının demokrasiye zarar verdiğini belirten Taşkın, "Belli sendikaların büyümesine yönelik adımlara karşıyız" dedi.