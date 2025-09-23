Yumaklı, taşkın ve kuraklık risklerinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, vizyoner politikalar ve geleceği gören yönetim anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Artan nüfus ve kentleşmeye işaret eden Bakan, “Bugün yüzde 77 olan kentleşme oranımızın daha da artacağı öngörülüyor. Bu durum, gıda ve suya olan ihtiyacımızı katlayacak” dedi.

“Tarımsal Alanları Verimli Şekilde Kullanmalıyız”

Bakan Yumaklı, afetlere karşı alınacak önlemlerin su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı: “Bir yandan taşkınlarla mücadele için yapısal önlemler almak zorundayız. Diğer yandan kuraklıkla mücadele edebilmek için taşkın sırasında yönettiğimiz suyu tarımsal alanlarda en verimli şekilde kullanmalıyız.”

Su Verimliliği Seferberliği Uluslararası Seviyede

2023’te başlatılan Su Verimliliği Seferberliğinin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için bir gereklilik olduğunu belirten Yumaklı, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütüldüğünü ifade etti. Yumaklı, “Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur” sözlerini hatırlatarak, suyun stratejik bir güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

Yeni Tesisler Hizmete Girecek

Yumaklı, son 23 yılda su ve sulama alanında 3,4 trilyon liralık yatırım yapıldığını, bu kapsamda 11 bine yakın tesisin hizmete alındığını açıkladı. Sulanan arazilerin miktarının yüzde 50, su depolama hacminin ise yüzde 39 oranında arttığını belirten Bakan, “2025 yılına kadar 321 tesisi daha hizmete alacağız” dedi.

2028 Hedefini Açıkladı

Su depolama kapasitesinin 183 milyar metreküpe çıkarıldığını aktaran Yumaklı, kapalı sulama şebekesi oranının da yüzde 38’e yükseldiğini söyledi. 2028 yılına kadar su kayıplarını yüzde 25 seviyesine indirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan, “Suyun hacim bazlı ücretlendirilmesi bu sürece katkı sağlayacak” diye konuştu.