Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 olarak açıkladığını hatırlatan Taşkın, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ise aylık yüzde 3,75, yıllık yüzde 65,15 olarak hesapladığını belirtti.

TÜİK ile ENAG verileri arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu ifade eden Taşkın, “Bu durum, memur ve memur emeklilerinin enflasyona nasıl ezdirildiğini açıkça gösteriyor” dedi.

Memur maaşlarının toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında yılda iki kez zamlandığını hatırlatan Taşkın, “Zam sonrası altı ayda enflasyon, zam oranından fazla olursa fark, sonraki dönemde maaşa ekleniyor. Ancak maaş zammı gerçekleşen enflasyona göre değil, Merkez Bankasının tahmin ettiği enflasyona göre veriliyor. Bu da reel olarak ciddi kayıplara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerinin geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti: “Elektrik, doğalgaz, su, kira, ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçlara erişim zorlaşıyor. Sağlıklı beslenme artık hayal oldu. Memur ve memur emeklilerinin Anayasal hakkı olan insanca yaşam hakkı sağlanmalı, bugüne kadar gerçekleşen reel kayıplar telafi edilmelidir. Kamu çalışanları ve emeklileri, bugünün Türkiye’sinde enflasyonun en az yüzde 65 olduğuna inanıyor. Ne yazık ki yoksulluk sınırının altında maaşla geçinmeleri isteniyor.”

Taşkın, memur ve emeklilere yapılan haksızlığın moral ve motivasyonu düşürdüğünü, psikolojik sorunlara yol açtığını belirterek, “Ekonomik sıkıntılar hasta bir toplum oluşmasına neden oluyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak memur ve memur emeklileri üzerindeki geçim baskısı kaldırılmalı, hak ettikleri saygınlığa yeniden kavuşmaları sağlanmalıdır” diye konuştu.