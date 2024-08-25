Para biriktirmek ve değerlendirmek isteyenler, son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarına yöneliyor. Özellikle bazı iller, bu alanda dikkat çeken yüksek kazanç potansiyeli ile öne çıkıyor. İşte, kısa sürede yatırımınızı üç katına çıkarma fırsatı sunan iller ve bölgeler…

Gayrimenkul sektörü, özellikle arsa fiyatlarının yüksek prim yapmasıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Konut yatırımlarının TÜFE'nin altında getiri sağladığı günümüzde, arsa ve tarla talebinde önemli bir artış gözlemleniyor. İstanbul ve çevresindeki bölgeler, yatırımcılar için kritik öneme sahip.

ARSA VE TARLA YATIRIMLARININ KAZANÇ POTANSİYELİ

Arsa ve tarla yatırımları, doğru lokasyon seçimi ve detaylı araştırma ile önemli kazançlar sağlayabilir. Gayrimenkul uzmanlarına göre, arsa yatırımları orta ve uzun vadede yüksek getiriler sunma potansiyeline sahip. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Son bir yıl içinde arsa ve arazilerin fiyatları 3 kata kadar arttı. Konut fiyatları ise enflasyonun altında kaldı. Arsa ve araziler, fiyatlarının geriden geldiği düşünüldüğünde, uzun vadede nispeten daha yüksek getiriler sağlayabiliyor. Geçen yıl konut dışı arsa ve arazi satışları tarihi bir rakama ulaştı. Konut tarafında krediye erişimin zorlaştığı göz önüne alındığında, arsa ve araziler en iyi alternatif olarak değerlendiriliyor” diyor.

BÜTÇEYE UYGUN ARSA SEÇENEKLERİ

Deprem sonrası alternatif yaşam alanlarına olan ilgi artarken, arsa ve arazilere olan talep de yükseldi. Yatırımcılar, "Ev alamıyorsam arsa ve arazi alayım, üzerine Tiny House koyabilirim," şeklinde düşünerek arsa yatırımlarını değerlendiriyor. İmarsız araziler bile, yolu olan tarla ve benzeri bölgelerde yatırım için uygun olabilir.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, yatırım yapılacak arsaların hisseli yerlerden kaçınılarak müstakil parsel olarak alınmasını öneriyor. Ayrıca, arsa ve arazilerin imar durumlarının belediyelerden teyit edilmesi ve altyapı olanaklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

YATIRIM ÖNCESİ YERİNDE GÖRME ÖNERİSİ

Yatırımcılar, taşınmazları yerinde görmeden fiyatların makul olduğunu düşünebilir. Ancak, altyapı ve ulaşım olanaklarını değerlendirmek için arsa veya tarla yerinde görülmelidir.

KAZANÇ SAĞLAYAN ARSA VE ARAZİ BÖLGELERİ

Her bölgede arsa fiyatlarının yüksek artış göstermediği belirtiliyor. Ancak, orta ve uzun vadede kazanç sağlayan gayrimenkul yatırımları arasında arsa ve araziler öne çıkıyor. İstanbul ve çevresindeki bölgeler, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YATIRIM YAPILABİLECEK BÖLGELER

Tekirdağ ve Kırklareli: Yazlık amaçlı yatırım yapmak isteyenler için öncelikli bölgeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerde arsa yatırımları, tatil amaçlı değerlendirilmekte.

Edirne: Orta ve uzun vadeli yatırımlar için tercih ediliyor. Bölge, uzun vadede değer kazanma potansiyeline sahip.

Sonuç olarak, arsa ve tarla yatırımları için doğru lokasyon seçimi ve detaylı araştırma büyük önem taşıyor. İstanbul ve çevresindeki Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi bölgeler, yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor ve uzun vadede yüksek kazançlar sağlama potansiyeline sahip.