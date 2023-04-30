Diva Sen Genel Merkezi olarak çalışmalara devam ettiğini ifade eden Genel Başkan Taşçı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal'ı makamında ziyaret ederek genel merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aktardıklarını söyledi.

Genel Başkan Taşçı ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada; “Diva Sen Genel Merkezi olarak Diyanet ve taşra teşkilatında çalışan personellerin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal’a teslim ettik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir