Genel Başkan Taşçı, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma günleri öğrenciler ve çalışanların namaz vecibesini yerine getirebilmeleri için çalışma ve ders saatlerinin düzenlemesine yönelik teklifini destekliyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklaması şu şekilde: “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden biri olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim.” Alpaslan Demir