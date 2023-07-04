Genel Başkan Taşçı, Yaz kuran kurslarının büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Kurslara kayıt yaptıran öğrencilere, Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri, dualar ve dini bilgiler gibi eğitimi verileceğini ifade etti.

Taşçı yaptığı açıklamada; “Yaz Kur’an kurslarımıza katıla çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, eğitim sürecinin faydalı, neşeli ve bereketli geçmesini rabbimden niyaz ediyorum. Kur’an Kursları, Kur’an’ı doğru ve usulüne uygun öğretmek, küçükten büyüğe halkın dini anlamda bilgilenmesini sağlamak ve dinî konularda halkın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren eğitim kurumlarıdır. Toplumun dinî ve ahlakî anlamda yanlış yollara yönelmesinin, ayrılıkçı ve suç teşkil eden eylemler içerisine girmesinin önlenmesinde din eğitimi önemli bir unsurdur. Toplumun bütün bireylerine hitap etme açısından kurs eğitimleri dolayısıyla Kur’an Kursu öğreticileri son derece önemlidir. Bu nedenle din eğitimi alanında Kur’an Kurslarının bir eğitim kurumu olarak hem dinî hem de eğitsel açıdan incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma bağlamında Şırnak ili içerisinde görevli Kur’an Kursu öğreticilerine kursların fiziki yeterlilik durumu, öğreticilerin pedagojik yeterlilikleri, eğitim-öğretim problemleri, sosyal ve siyasal unsurların eğitim faaliyetlerine etkisi ile müfredatın uygulanabilirliğini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme” metodunun uygulandığı bu araştırmada özellikle bölgesel anlamda Kur’an Kurslarında yaşanan sıkıntıları çözüme ulaştırma açısından problemlerin tespit edilmesinin yanı sıra bir takım çözüm önerileri de dile getirilmektedir” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan