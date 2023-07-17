Genel Başkan Taşçı, Kız çocukları için isteğe bağlı ayrı liseler açılabilir diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e destek verdi.

Başkan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Akşam Sanat Okulları, Kız Enstitüleri, Kız Meslek Liseleri, Erkek Liseleri gibi bu zamana kadar gelen Cumhuriyet Tarihini uygulamalarını görmezden gelen, sırf aykırı ses olsun diye Sayın Bakanın açıklamalarına karşı çıkanları ortak akla ve bilime uygun düşünmeye davet ediyor, çoğulcu akla fikre ve her türlü düşünceye açık beyanatlarından dolayı Bakanımızı kutluyor ve destekliyoruz. Sürekli “Batı Türküsü” söyleyenlere ise ilim ve irfan çağının aydınlıkçı ışığının kaynağı olan geçmişimizi iyi okumalarını tavsiye ediyoruz. Her yol bilime doğru gitmeli. Yasakçılığa “Hayır” özgürlüğe “Evet” diyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir