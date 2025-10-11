Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974, Ankara doğumlu.



Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.



Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girmişti.





Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı.



2007-2010 yılları arasında Sinan Çalışkanoğlu ile evlilik yaptı.



Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazdı.