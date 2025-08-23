Edinilen bilgiye göre, olay, Batman’ın merkeze bağlı Karayün köyü mevkiinde meydana geldi.

Henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.C.K., silahla Ş.Ç.’yi öldürdü.

Olay yerinden uzaklaşan F.C.K., bir süre sonra Tilmerc Mahallesi’ndeki Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinde aynı silahla intihar etti.

İki gencin cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.