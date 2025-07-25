Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alındı.

Aksaray Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan anne A.Y. (40) ile çocukları M.Y. (16) ve E.Y. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi M.Y'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.Y. ile E.Y'yi gözaltına aldı.