Tartışmalı geçen belediye meclisinin ardından Yozgat’ta toplu taşıma tarifesine zam yapıldı.

Yozgat Belediyesi Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı 2’nci oturumunda şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilirken toplantıda şehir içi toplu taşıma ücretine zam kararı çıktı.

Kararın ardından 12 lira olan öğrenci kartlı biniş 15 liraya, 15 lira olan halk kartlı biniş 20 liraya, kredi kartı ya da kartla yapılan binişlerin ise 25 liraya yükseltildi.

NE OLMUŞTU?

Yozgat Belediyesi, eylül ayı olağan belediye Meclis toplantısında şehir içi toplu taşıma ücretlerinde 2 liralık bir artışa gidilmesine karar verilmiş, otobüs şoförlerinin itirazı sonrasında meclise ara verilerek tekrar konuşulması uygun görülmüştü.

Öğrenci kartı ile yapılan binişler 12 lira yerine 14 lira, halk kartı ile yapılan binişler 15 lira yerine 17 lira, kredi kartı ile yapılan binişler ise 20 lira yerine 22 lira olarak kararlaştırılmıştı. Fakat otobüs şoförlerinin karara itiraz etmesi sonrasında meclise ara verilerek fiyatların pazartesi konuşulacağı söylendi.