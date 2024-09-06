Yozgat’ta toplu taşıma ücretlerine belediye meclisinde 2 liralık bir zam yapılmış ardından Özel Halk Otobüs yetkililerinin karara itiraz etmesinin ardından konunun pazartesi günü tekrar görüşülmesi kararı alınmıştı.

Konu üzerine Yozgat Bozok Özel Halk Otobüsleri Başkanı Adil Yıldız, maduriyetlerini dile getirerek bir açıklama yaptı.

“SÜREKLİ BASKILANARAK MAĞDUR EDİLDİK”

Özel Halk Otobüsleri Başkanı Adil Yıldız açıklamasında, “Kooperatifimiz 2009 yılı itibari ile faaliyete geçmiştir. O dönemde kestiğimiz fatura bedellenin 3/1 masrafa 3/2 esnaf arkadaşlarımıza kalıyordu şuan ise 3/0.5 kalıyor. 2017 yılında Yozgat genelinde toplu taşımayı tamamen birleştirilince bizim kazancımız tamamen tükenmiş durumdadır. Sebebi 65 yaş üzeri ve engelli bireylerin ve 16 kalem ücretsiz binişlerin oluşması ile paralı yolcularımızı alamıyoruz. Güzergâhlarımızın içinde olmasına rağmen şehir hastanesine 5 adet araç satılmıştır. 2019 yılında ise değişen yeni başkan dertlimizi anlamaya çalışırken 2020 yılında dünya genelinde pandemi ilan edildi, bizlere ise yüzde 95 gelir kaybına yol açtı tam kendimizi toplayacakken 6 Şubat depremi ile sarsıldık, arkasından ekonomik kriz piyasalarda yüzde 300, yüzde 400 civarı artışı, enerji maliyetlerinin çok artmış olması bizleri mağdur etmiştir. Sonrasında 2023 Genel Seçimlerinin 2024 Mahalli Seçimler derken bizler rayiç konusunda sürekli baskılanarak mağdur edildik. Nasıl ki su ücretlerinin ertelenmesi pandemi döneminde indirime gidilmesi bugün ise yapılan zamların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Belediyenin su ücretlerinin artırılmasına sebep olarak enerji ve işçilik maliyetlerinin artışı olarak gösterilmiştir” dedi.

“ULAŞIM ESNAFI ZARAR ÜSTÜNE ZARAR ETMEKTEDİR”

Konuşmasının devamında Yıldız, “Şuan biz ulaşım esnafı olarak da yakıt maliyeti, işçilik, yedek parça, kasko, sigorta, akü ve lastik giderlerinin fahiş fiyat da artması bizi direk olarak etkilemiştir. Günde yaklaşık 3.500 ücretsiz yolcuya hizmet vermekteyiz ücretsiz taşımanın bizlere ayda yaklaşık maliyeti 1.500.000 TL'dir, ulaşım esnafının bu yükü kaldırma gücü kalmamıştır. Maalesef şuan çalışma rayiç fiyatları ile şehir içi ulaşımın sürdürülebilir hali kalmamıştır ve günden güne daha da çıkılmaz hale gelmektedir. Sayın Belediye Başkanımızın ve değerli encümen üyelerimizden isteğimiz ortada gerçek bir mağduriyet vardır gerçekten ulaşım esnafı zarar üstüne zarar etmektedir, ricamız bu mağduriyetlerimizin giderilmesi yönündedir” ifadelerini kullandı.