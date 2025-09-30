İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa zamanda büyümesiyle birlikte taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. İlk belirlemeye göre 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

Adıyaman’da Altınşehir Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, mahallede büyük panik yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre, taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, kısa zamanda ilahlı kavgaya dönüştü. Olay anında şahısların birbirine tabancalarla ateş açtığı öğrenildi. Çatışmada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan olay esnasında park halindeki bazı araçlara da kurşun isabet ederek hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.