İki grup arasında çıkan kavga, mahallede paniğe neden oldu. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa zamanda şiddetlenerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayda dört kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.