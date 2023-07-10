Sorgun’a bağlı Karabalı Köyü’nde gerçekleştirilecek olan Yeni Arpa ve Buğday Çeşitleri Tanıtım ve Tarla Günü için açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri 8 Çeşit Buğday 2 çeşit Arpa’nın ekildiği demonstrasyon çalışması uyguladıklarını bildirdi. Yetkililer, bu çeşitleri çiftçilere ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla tarla günü etkinliği yapılacaklarını duyurarak katılmak isteyen herkesi davet etti.

Tanıtım yapılacak çeşitler ise şu şekilde; Taner, avşar, selçuklu, türköz, sırçalı, yavuz, tuğra, buhara, keykubat, ayrancı.

Tarla günü hakkında yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız TAGEM’e bağlı Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü’sünün geliştirdiği yeni Buğday ve Arpa çeşitlerinin çiftçilerimize tanıtımı ve yaygınlaştırılması için Sorgun’a bağlı Karabalı Köyünde 8 Çeşit Buğday 2 çeşit Arpa’nın ekildiği demonstrasyon çalışması uyguladık. Bu çeşitleri çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla yapacağımız tarla gününe tüm çiftçilerimizi ve halkımız davet ediyoruz. Yer: Sorgun Karabalı Köyü Delibaşı mevkii (Sorgun-Aydıncık Asfaltı 3. Km. Soil Akaryakıt İstasyonu ve karşısı), saat 14.30” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan