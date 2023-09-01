Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla halka arz edilen şirketlerden biri olan Tarkim Bitki Koruma Sanayi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 2009 yılında Manisa ilinde kuruldu. Şirket, bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması alanında faaliyet göstermektedir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından onaylanan ilk halka arz edilen şirketlerden biri. Şirket, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. tarafından 2009 yılında Manisa ilinde kuruldu. Tarkim, bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteriyor.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin üretim tesisleri, herbisitler, insektisitler, fungisitler, bitki gelişim düzenleyicileri ve sıvı ilaçlar üretiyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesi 12.080 ton.

TARKİM, Türkiye'nin ekolojik yapısına uygun 176 zirai ilaçla tarım sektörüne katkı sağlıyor. Ayrıca, Türkiye pazarının yanı sıra Mısır, Kıbrıs, İran, Irak, Afganistan, Libya, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat yapıyor.

Tarkim Bitki Koruma, kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler sunmanın yanı sıra çevre koruma ve insan sağlığına önem veriyor. Şirket, kaynakların verimli kullanılmasını, atıkların azaltılmasını ve çevrenin korunmasını hedefliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirak şirketi olarak faaliyet gösteren Tarkim Bitki Koruma, tarım sektöründe önemli bir oyuncu olmayı amaçlıyor. Haber Merkezi