Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Neşe Tevetoğlu, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Tarkan’ın annesidir. Sanatçının ismini, o dönemde sevilen bir çizgi roman karakterinden esinlenerek verdiği bilinmektedir.

İlk eşi ve Tarkan’ın babası olan Ali Tevetoğlu’nun vefatının ardından Neşe Tevetoğlu, 1997 yılında yüksek mimar Seyhun Kahraman ile Antalya’da düzenlenen özel bir törenle evlenmiştir.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tevetoğlu’nun, özellikle bacaklarındaki rahatsızlıklar nedeniyle hastanede bulunduğu öğrenildi. 16 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Neşe Tevetoğlu’nun vefatı, başta Tarkan hayranları olmak üzere sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.