İnsanlı hava araçları ile yapılan havadan ilaçlama, ilaçlama tekniğine uygun ilacın doğru yöntem ve doz ile uygulanmaması halinde, çevre-insan ve hayvan sağlığı ile doğal denge üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de havadan ilaçlama yasaklandı.

Havadan ilaçlamanın bir ihtiyaç olması, oluşan bu boşluğu döner kanatlı insansız ilaçlama platformları ile doldurmaya başladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığınca tarımda verim ve kaliteyi artırmak, kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanımını sağlamak, yabancı ot, hastalık ve bitki zararlıları ile mücadele yönetimi oluşturmak için tarımsal ilaçlama helikopteri ’Tarkopter’in üretimi hedeflendi.

Tarkopter için başlanan proje çerçevesinde 32 litre kapasite ve 45 dakika uçuş süresine sahip küçük ölçekli tarımsal ilaçlama helikopterinde montaj aşamasına gelindi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda kullanılmak üzere akıllı uçuş sistemlerine sahip pek çok teknolojik ürün geliştirerek çiftçi ve üreticiye destek oluyor.İHA