İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" ile " İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" yatırım projeleri kapsamında 2024 yılı için proje çalışması planlanmaktadır. Bu amaçla Yozgat Merkez ve ilçelerde ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden İyi Tarım Uygulamalı üretim yapmak isteyen üreticiler 11.07.2023 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze başvuru yapması hususu duyurulur. İlan tarihi itibari ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yozgat İl/ilçeleri ve köylerinde ikamet ediyor olmak, Duyuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak, Proje başvuru tarihi itibari ile Tarım Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak, İyi tarım uygulamaları ile ilgili sorumluluğu üstleniyor olmak. Belirtilen şartlara haiz üreticilerin İl Müdürlüğümüze başvurularını 11.07.2023 tarihine kadar yapması ilgililere duyurulur” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir