Verimlilik artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 üretim sezonunda "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın” sloganıyla yerli tohumlarımızın yaygınlaştırılması çalışması başlatıldığını belirten Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Bu çalışmada, bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlüklerimiz ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır. Amacımız bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır” dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ İLE BERABERİZ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sürekli çiftçiler ile beraber olduklarını ifade eden Özkaya, “Amacımız çiftçimizin daha az masrafla daha fazla ürün alması ve üretimin artmasıdır. Bu amaçla il genelinde çiftçilerimizle birlikte birçok demonstrasyonlar yürütmekteyiz. Bu kapsamda bu yıl 30'dan fazla deneme ve demonstrasyon çalışması uygulanmaktadır. Bu demonstrasyonlarda farklı ürünleri denediğimiz gibi ilimizde ekilen ürünlerden çiftçimizin daha fazla ürün alması yerli tohumlarımızın yaygınlaşması amacıyla çalışmalarda yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

BİRÇOK ÜRÜN EKİLDİ

Yıl içerisinde bir çok tohum çeşidinin ekimini gerçekleştirdiklerini belirten Özkaya, “Bu yıl 29 buğday çeşidi, 6 ilçemize bağlı 15 köyde 7 Arpa çeşidi, 2 ilçemize bağlı 4 köyde 10 nohut çeşidi ve 3 ilçemize bağlı 3 köyde önder çiftçimizle birlikte ekilmiştir. Ayrıca bunlarda farlı olarak yerel (atalık) buğdayların yaygınlaştırma çalışmaları, toprak işlemesiz ekimi yaygınlaştırma çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitkileri yaygınlaştırma çalışmalarımızda devam etmektedir. Burada yaptığımız çalışmayı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ve TSÜAB'a üye firma Ekiz Tohumculuk'la birlikte yaptık. Bu kurumlardan temin edilen buğday ve nohut çeşitlerini burada görülen arazilere ektik. Araziler yan yana değil ama birbirilerine yakın mesafedeler. Burada değişik enstitülerimiz tarafında üretilen buğday ve nohut çeşitlerimizin görülmesi açısından çok faydalı olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ekimi yapılan ürünlerin takipçileri olduklarını vurgulayan Özkaya, “Buğday tohumluğu olarak Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen selamibey ve şanlı çeşitleri çeşmenin hemen yan tarafına ekildi. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen halis çeşidi, Ekiz Tohumculuk tarafından geliştirilen alpı çeşidi, Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ekiz çeşitleri ise biraz ilerdeki tarlaya yan yana ekildi. Nohut Tohumluğu olarak Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen inci, sezgin ve caner çeşitleri ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen nihatbey çeşidi iki buğday ekimi yapılan tarlaların arasında kalan tarlaya yan yana ekildi. Birde bunlardan farklı olarak nohut tarlasında kalan kısma ise fasulye tohumluğu olarak Mersin Ticaret Borsası tarafından geliştirilen borsa çeşidi ekildi. Bu çeşitleri ülkemize ve çiftçilerimize kazandırdıkları için bu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kadar tarlalarını ayıran emeğini esirgemeyen bu tarlaların sahibi Alcı köyümüz önder çiftçilerinden Deniz Birol'a da teşekkür ediyorum. Bütün bu demonstrasyonlarımızın gelişimleri üretim sezonu boyunca teknik personelimizce takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Amacımız burada bu çeşitleri, hasat edilmeden önce bitkinin gelişim ve başak durumunu göstererek çiftçilerimize ve basın aracılığıyla kamuoyuna da duyurmak ve tanıtmaktır. Önümüzdeki günlerde bu demonstrasyonların hasatları enstitü yetkilileri ve çiftçilerimizle birlikte yapılacak ve sonuçlar duyurulacaktır. Çiftçilerimize yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Her türlü teknik ve idari yardım vermeye hazırız” dedi.

»Muhammed Üstüntaş